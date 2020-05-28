Петрозаводчанин дважды обокрал магазин, чтобы не идти к знакомой с пустыми руками

В полицию поступило заявление о краже от работников одного из сетевых магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный похитил две бутылки дорого алкоголя. Ущерб превысил четыре тысячи рублей. Через несколько дней из этой же торговой точки поступило аналогичное заявление с таким же ущербом.

Оказалось, что к обоим происшествиям причастен один и тот же подозреваемый – 31-летний петрозаводчанин. В полиции он рассказал, что навещал знакомую и, чтобы не идти с пустыми руками в гости, украл спиртное, продал его прохожим и "заработал" денег.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии захотела побриться, завиться и сделать тату за чужой счет.