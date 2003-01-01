Петрозаводчанин дважды обокрал магазины косметики

В Петрозаводске полиция задержала 27-летнего местного жителя, подозреваемого в кражах из магазинов косметики.

Сначала молодой человек украл товары на сумму 6500 рублей из магазина в микрорайоне Перевалка. Он положил в рюкзак педикюрные ножницы, кусачки и два флакона духов, когда за ним никто не следил. На следующий день он повторил кражу в магазине той же сети, но уже на Древлянке. На этот раз он похитил товары на сумму 9000 рублей.

По словам подозреваемого, он продал украденное. По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы. Молодой человек ранее был судим за имущественные преступления.

Напомним, ранее рецидивистка в Петрозаводске раздала знакомым ворованную одежду.