Новости

Стало известно, почему в Петрозаводске оцепили часть набережной

14:30

Петрозаводчанин дважды обокрал магазины косметики

14:00

В Карелии впервые провели сложную операцию и сохранили пациенту почку

13:00

В Карелии на следующей неделе ожидаются первые заморозки

12:00

Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет

11:30

Молодая пара из Москвы зарегистрировала брак в Карелии

11:00

Школьники из Карелии участвуют в первом Юношеском фестивале стран БРИКС

10:30

На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот

10:00

Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора

09:30

Спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо

09:00

В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

08:00

Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

00:10

«Очень агрессивная» схватка лосей попала на камеру в заповеднике на границе Карелии

22:45

Беговой праздник «Кросс нации» прошел в Петрозаводске

21:40

Эксперт рассказал о новых уловках мошенников

19:00

Дождливо и тепло будет в Карелии 21 сентября

17:00

Автомобиль вылетел в кювет на востоке Карелии

15:40

Карелия вошла в топ-3 регионов с долей турпотока среди тех, кто интересовался зарубежными странами

14:30

Мужчину вывели из леса в Карелии

13:30

Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

12:40

В Петрозаводске разыскивают подозреваемых в краже ювелирных изделий

12:00

Летевшие из Карелии истребители обвинили во вторжении в страну НАТО

11:00

Автомобили разбились в ночной аварии в Петрозаводске

10:20

Дом вспыхнул недалеко от Петрозаводска

09:40

Рецидивистка в Петрозаводске раздала знакомым ворованную одежду

09:00

Мужчина перебежал через границу из Карелии в Финляндию

08:00

Два города в Карелии вошли в топ популярных направлений для отдыха на реках и озёрах

07:30

В ЕС отказались включать запрет на выдачу Шенгена в новый пакет антироссийских санкций

00:10
Петрозаводчанин дважды обокрал магазины косметики
Сегодня 14:00 Происшествия
В Петрозаводске полиция задержала 27-летнего местного жителя, подозреваемого в кражах из магазинов косметики.

Сначала молодой человек украл товары на сумму 6500 рублей из магазина в микрорайоне Перевалка. Он положил в рюкзак педикюрные ножницы, кусачки и два флакона духов, когда за ним никто не следил. На следующий день он повторил кражу в магазине той же сети, но уже на Древлянке. На этот раз он похитил товары на сумму 9000 рублей.

По словам подозреваемого, он продал украденное. По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы. Молодой человек ранее был судим за имущественные преступления.

Напомним, ранее рецидивистка в Петрозаводске раздала знакомым ворованную одежду.

