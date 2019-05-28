Петрозаводчанин из ревности пытался зарезать соперника

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Мужчина напал на сожителя бывшей возлюбленной, сообщили в МВД Карелии.
В полицию от врачей скорой медицинской помощи поступило сообщение о причинении ножевых ранений 33-летнему мужчине.
Участковый уполномоченный установил личность подозреваемого – 40-летного петрозаводчанина.
Мужчина расстался с женщиной более года назад, но он так и не смог ее забыть. Женщина же в свою очередь уже вступила в новые отношения.
По версии полицейских, подозреваемый подождал нового сожителя у дома бывшей и из ревности нанес несколько ножевых ранений.
Возбуждено уголовное дело.
Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершение данного деяния, - лишение свободы сроком до 2 лет.
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