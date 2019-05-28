Петрозаводчанин из ревности пытался зарезать соперника

Мужчина напал на сожителя бывшей возлюбленной, сообщили в МВД Карелии.

В полицию от врачей скорой медицинской помощи поступило сообщение о причинении ножевых ранений 33-летнему мужчине.



Участковый уполномоченный установил личность подозреваемого – 40-летного петрозаводчанина.

Мужчина расстался с женщиной более года назад, но он так и не смог ее забыть. Женщина же в свою очередь уже вступила в новые отношения.

По версии полицейских, подозреваемый подождал нового сожителя у дома бывшей и из ревности нанес несколько ножевых ранений.

Возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершение данного деяния, - лишение свободы сроком до 2 лет.