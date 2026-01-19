Петрозаводчанин избил возлюбленную кочергой после спора о собачьем корме

Разгоревшаяся в паре дискуссия о методах кормления питомца закончилась избиением.
Житель Петрозаводска нанёс своей сожительнице повреждения средней тяжести, разозлившись на неё во время спора о методах кормления собаки, сообщили в МВД по Карелии.
— Вечером за ужином сожители повздорили. Трапеза обоих сопровождалась употреблением спиртного. Женщина вспылила из-за разности взглядов на кормление собаки и выказала спутнику сильное негодование. Позднее, когда он уснул, та разбудила мужчину и вновь стала выговаривать, чем именно можно или нельзя угощать питомца. Испытав в этот момент сильный гнев, невыспавшийся сожитель петрозаводчанки схватил кочергу, и, размахивая ею, нанёс повреждения гражданке, — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Правоохранители продолжают постигать суть конфликта и собирают подробные сведения о случившемся.
