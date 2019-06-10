Петрозаводчанин купил квартиру после продажи контрафактного алкоголя

Мужчина заработал на продаже контрафактного алкоголя свыше 1,5 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Петрозаводску получили информацию о поставках в город партий контрафактного алкоголя. Был установлен подозреваемый – ранее не судимый 41-летний петрозаводчанин.

По версии следствия, петрозаводчанин нашел в Интернете объявление о реализации весьма дешевого алкоголя и решил заняться нелегальной деятельностью. Для этих целей он приобретал немаркированные партии различных спиртосодержащих жидкостей, доставлял в Петрозаводск, хранил в гараже, а затем через знакомых распространял партии контрафакта.

Ассортимент был велик: различные наименования водки, конька, вина. При этом, к примеру, за бутылку водки он платил 70 рублей, сбывал вдвое дороже.

Со временем обвиняемый стал подстраиваться под запросы потребителей, привозил напитки под заказ. Впоследствии эксперты подтвердили, что акцизные и федеральные специальные марки – поддельные, а состав продукции не соответствовал стандартам.

Петрозаводчанин незаконно заработал свыше 1,5 млн рублей. Деньги он вложил в покупку квартиры, которая в последующем была арестована.

Мужчине назначили штраф.