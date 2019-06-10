Подписаться
Шланг поливочный 1/2 10м
250
99
Шланг растягивающийся
500
399
Адаптеры для шланга
от 14
Пистолет для полива
150
59
Набор насадок для полива
120
69
Насосная станция
6500
4990
Насос для скважины
5500
3999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
12:59, 10 Июня 2019
фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Петрозаводчанин купил квартиру после продажи контрафактного алкоголя

Загрузка...

Мужчина заработал на продаже контрафактного алкоголя свыше 1,5 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД  по Петрозаводску получили информацию о поставках в город партий контрафактного алкоголя. Был установлен подозреваемый – ранее не судимый 41-летний петрозаводчанин. 

По версии следствия, петрозаводчанин нашел в Интернете объявление о реализации весьма дешевого алкоголя и решил заняться нелегальной деятельностью. Для этих целей он приобретал немаркированные партии различных спиртосодержащих жидкостей, доставлял в Петрозаводск, хранил в гараже, а затем через знакомых распространял партии контрафакта.

Ассортимент был велик: различные наименования водки, конька, вина. При этом, к примеру, за бутылку водки он платил 70 рублей, сбывал вдвое дороже.

Со временем обвиняемый стал подстраиваться под запросы потребителей, привозил напитки под заказ. Впоследствии эксперты подтвердили, что акцизные и федеральные специальные марки – поддельные, а состав продукции не соответствовал стандартам.

Петрозаводчанин незаконно заработал свыше 1,5 млн рублей. Деньги он вложил в покупку квартиры, которая в последующем была арестована.

Мужчине назначили штраф.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-06-10 13:22:26
У нас никак не получается и что делать, никто не знает. Теории, идеологии и воспитания нет. Опять вытащили на свет божий церковь, а результата нет. Люди как были теми, кем они являются, так самими собою и остаются в массе своей. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей

Аналитика

Сегодня 11:20
Обществоведение
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 1
История о том, как бывший коммунистический руководитель Карелии спас карелов от депортации, выдумана самим партийным вождем?
Лето: время жарить
Сегодня 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 7
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
06.06.2019 13:09
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:39
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»