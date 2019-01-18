Петрозаводчанин купил любимой пальто, а себе куртку на украденные деньги

В полицию Петрозаводска обратился 48-летний горожанин с заявлением о краже денег и документов.

Мужчина рассказал, что из его квартиры похитили 27 тысяч рублей и папку с документами. Заявитель пояснил, что ушел на работу, а дома оставалась его приятельница. Вернувшись домой, мужчина обнаружил пропажу имущества.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 51-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Полицейские установили, что в день происшествия этот гражданин заходил в гости к потерпевшему со своей сожительницей. Они распивали напитки вместе с подругой заявителя.

По версии следствия, когда никого не было рядом, гражданин осмотрел одну из комнат и похитил из серванта денежные средства и папку с документами. Впоследствии он купил на чужие деньги куртку и рюкзак, а своей сожительнице – пальто. Документы подозреваемый отдал знакомому, так как не знал, как можно их использовать.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.