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Новости. Криминал
11:10, 13 Марта 2018

Петрозаводчанин купил виагру и презервативы на поддельную купюру, а сдачу пропил

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В Петрозаводске задержан местный житель, который с помощью купюры банка приколов обманул аптекаря, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска поступило сообщение от работницы круглосуточной аптеки. В павильон зашел покупатель, который приобрел презервативы и виагру. Для оплаты мужчина передал кассиру банкноту в 5 тысяч рублей, получил сдачу и спешно ушел.

Спустя несколько минут работница аптеки поняла, что ее обманули – злоумышленник оплатил товар купюрой банка приколов.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 32-летний петрозаводчанин. Он сознался в преступлении и рассказал, что случайно нашел "прикольную" банкноту и у него появилась идея как раздобыть денежные средства, которые в дальнейшем он потратил на спиртное.

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Комментарии

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gaudealis
2018-03-13 12:00:33
Вы знаете, можно было бы сжалиться и даже чуть-чуть зауважать парня, если бы он сделал наоборот: купил бухло, чтобы разменять поддельную купюру, а со сдачей пошёл в аптеку и купил виагру с презиками... В этом случае всё выглядело бы даже чуточку трогательно - человек стремился превозмочь обстоятельства во что бы то ни стало, старался не разочаровать даму сердца...
Беня
2018-03-13 11:24:40
Зачем так пить, шоб потом жрать виагру?
Доктор Лень
2018-03-13 11:43:16
Беня, если б запросил аспирин, аптекарша сразу бы заподозрила подвох..
Гость
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