Петрозаводчанин купил виагру и презервативы на поддельную купюру, а сдачу пропил

В Петрозаводске задержан местный житель, который с помощью купюры банка приколов обманул аптекаря, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска поступило сообщение от работницы круглосуточной аптеки. В павильон зашел покупатель, который приобрел презервативы и виагру. Для оплаты мужчина передал кассиру банкноту в 5 тысяч рублей, получил сдачу и спешно ушел.

Спустя несколько минут работница аптеки поняла, что ее обманули – злоумышленник оплатил товар купюрой банка приколов.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 32-летний петрозаводчанин. Он сознался в преступлении и рассказал, что случайно нашел "прикольную" банкноту и у него появилась идея как раздобыть денежные средства, которые в дальнейшем он потратил на спиртное.