Петрозаводчанин лишился денег, когда пытался продать колёсные диски

В полицию с заявлением о преступлении обратился 24-летний житель города. Он сообщил, что стал жертвой распространенной схемы мошенничества.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, на одном из сайтов мужчина разместил объявление о продаже колёсных дисков за 15 000 рублей.

Вскоре через мессенджер с ним связался неизвестный и пожелал их приобрести. Собеседник сообщил, что проживает в другом городе, поэтому планирует воспользоваться услугами курьерской доставки. Он поинтересовался состоянием товара, затем попросил назвать данные, номер для связи и электронную почту — якобы туда должно прийти письмо с подтверждением заказа.

Уведомление, действительно, поступило на почту. В нём сообщалось, что сделка с доставкой оформлена. Петрозаводчанин перешёл на вкладку «Заказ» и увидел данные о покупателе. Затем он нажал вкладку «получить средства», ввёл данные своей банковской карты и код, поступивший на телефон. На предостережение о том, что его нельзя сообщать никому, он внимания не обратил.

Спустя время мужчина решил проверить свой счет, однако банковское приложение не открывалось. Он прошел авторизацию заново, а затем обнаружил, что деньги не поступили на его счет, а списались с него.

По заявлению потерпевшего проводится проверка. А полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении дистанционных сделок.