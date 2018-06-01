Петрозаводчанин лишился гаража за долги, но об этом еще не знает

Налоговые инспекторы и приставы вышли в рейд и описали имущество петрозаводчанина, который задолжал за кредит и штраф ГИБДД 530 тысяч рублей.

Налоговые инспекторы и судебные приставы Карелии наложили арест на гараж петрозаводчанина, задолжавшего по кредиту 500 тысяч рублей и за штраф ГИБДД за пьяную езду 30 тысяч рублей.

Поскольку на протяжении длительного времени должник не предпринимал никаких мер к погашению задолженности, работники службы и наложили арест на принадлежащее ему имущество.

Судебному приставу-исполнителю известно, что в данный момент должник находится на "заработках" в Санкт-Петербурге. Это наводит приставов на мысль, что человек, возможно, решил побыстрее рассчитаться с долгами. В противном случае, если в течение 10 дней долги не будут оплачены, арестованное у должника имущество реализуют, а вырученные от его продажи денежные средства направят в счет погашения задолженности.