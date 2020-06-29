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Петрозаводчанин, мечтавший об электросамокате, остался без денег накануне дня рождения

Новости. Криминал
09:44, 30 Июня 2020
фото: © AP Photo / Jae C. Hong
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Полицией Петрозаводска проводится проверка по факту дистанционного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В середине июня на одном из сайтов 23-летний молодой человек увидел объявление о продаже электросамоката и решил сделать себе подарок ко дню рождения.

Он заполнил заявку, указав свои данные, номер телефона и адрес доставки. После этого с ним связался продавец и попросил подтвердить заказ. Затем предоставил номер счета, куда следовало перечислить деньги. Покупатель перевел 18 435 рублей с учетом комиссии.

Не дождавшись товара, он попытался снова зайти на сайт, но обнаружил, что тот прекратил свою работу.

Проводится проверка.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными. При совершении сделок через интернет тщательно проверяйте всю информацию и не торопитесь переводить средства на сомнительные счета.

Ранее незнакомка пообещала подарок наивной жительнице Карелии и лишила ее денег с карты.

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