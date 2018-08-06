Петрозаводчанин набрал в магазине продуктов на 2 тысячи рублей и забыл заплатить

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя в магазине Петрозаводска, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувшую пятницу 3 августа в два часа ночи в одном из магазинов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация.

На месте сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего мужчину, при нём был неоплаченный товар. Ущерб составил более 2100 рублей.

Мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.