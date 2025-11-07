Петрозаводчанин нашел источник загрязнения Лососинки нефтепродуктами

Петрозаводчанин Вадим Гужиев сообщил, что обнаружил источник загрязнения Лососинки.

Информация о распространении пятен нефтепродуктов на Лососинке в районе Пименовского моста появилась в соцсетях. На нее отреагировали сотрудники Минприроды. Они выезжали на место, но источника загрязнения не нашли.

— В ходе обследования на поверхности воды признаков наличия нефтепродуктов не было установлено. Однако в районе нахождения выпуска ливневой канализации на берегу реки присутствуют пятна на поверхности земли и ощущается стойкий запах нефтепродуктов. По результатам осмотра выявить источник загрязнения не представилось возможным. Специалисты предполагают, что пятна на реке могли появиться после прошедшего сильного дождя, — написали в ведомстве.

Чиновники направили в Администрацию Петрозаводска письмо с рекомендацией рассмотреть возможность установки заградительных бонов, препятствующих распространению нефтепродуктов в водных объектах. Также запросили сведения о ливневых сетях, расположенных в районе Пименовского моста. Но ждать результатов этой работы петрозаводчани не стал. Вадим Гужиев нашел люк ливневой канализации, расположенный рядом со строящейся на площади Кирова часовней, сообщили в паблике «Отражение. Карелия».

— Мне, не имея на руках плана ливнёвки, хватило всего десяти минут, чтобы обнаружить вредителей. Был уверен, что найду по запаху. И нашёл. Да, нашёл по запаху! Уверен, что этот сточный колодец соединён с именно этой трубой, из которой вчера активно текла соляра. И знаете, что возмущает более всего? А то, что вы, вместо действительно привлечения к ответу виновных, наоборот, покрываете это экологическое преступление, пытаясь делать из людей идиотов. Думаете, я ни разу в жизни не видел сточную воду из городских стоков после дождей? Вчера в реку текла не просто сточная вода «после сильных дождей», а именно солярка, — написал Вадим Гужиев.

В люк вставлен шланг, ведущий к стройке, уточнил петрозаводчанин. Он напомнил, что в систему ливневой канализации строго-настрого запрещено сливать любые отходы. Он обратился к контролирующим ведомствам, чтобы была проведена проверка.