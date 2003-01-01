Петрозаводчанин обокрал магазины техники почти на 50 тысяч рублей

Житель карельской столицы похитил дорогостоящую технику сразу из двух спецмагазинов города.
39-летний житель Петрозаводска обвиняется в краже дорогостоящей техники из двух магазинов города, сообщили в МВД по Карелии.
— Сначала подозреваемый зашёл в один магазин техники и вынес оттуда без оплаты портативную колонку за 37 999 рублей. Спустя непродолжительное время он зашёл в другой магазин. На этот раз предметом хищения стала автомагнитола стоимостью 9 299 рублей. Товары фигурант сбыл неустановленным лицам, — рассказали там.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о «тайном хищении чужого имущества». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее 31-летний петрозаводчанин вынес из магазина техники две пары наушников, общая стоимость которых превышает пять тысяч рублей. За свои действия фигурант может попасть в тюрьму на два года.