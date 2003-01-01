Петрозаводчанин обвиняется в убийстве сожителя матери

28-летний петрозаводчанин поссорился с сожителем матери и ударил его ножом.
Мужчина попытался спрятать орудие убийства. Возбуждено уголовное дело.
Преступление произошло 11 ноября ночью. Житель Петрозаводска, распивая спирные напитки, поссорился с 49-летним сожителем матери. Он ударил его ножом в область шеи, после чего попытался скрыть орудие преступления.
— От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в больнице скорой медицинской помощи, — рассказали в Следкоме Карелии.
Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.