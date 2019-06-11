Петрозаводчанин ограбил спортивный магазин

Мужчина украл куртку и брюки, сообщили в МВД Карелии.

В конце мая в дежурную часть обратились представители спортивного магазина. Неизвестный похитил куртку и брюки. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 39-летнего петрозаводчанина. Мужчина уже судим за грабежи и разбои.

Зайдя в магазин, он выбрал одежду и зашел в примерочную. Товар он спрятал и беспрепятственно покинул торговый зал магазина. Похищенное сбыл за 7,5 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.