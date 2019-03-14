Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
10:55, 14 Марта 2019
фото: © AP Photo/Paul Sakuma

Петрозаводчанин ограбил знакомую в ее же квартире

Загрузка...

Мужчина познакомился с заявительницей в больнице и часто приходил в гости, после чего решил ее ограбить, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 56-летняя горожанка. Она сообщила, что из ее квартиры похищены мобильный телефон и ноутбук. Ущерб составил 14 тысяч рублей. Женщина пояснила, что к ней часто заходил знакомый, с которым она неделю назад познакомилась в лечебном учреждении.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 38-летнего петрозаводчанина, приятеля потерпевшей. По версии следствия, находясь в гостях у заявительницы, он приметил ноутбук и телефон.

Гражданин вновь пришел к своей знакомой якобы за забытым паспортом, а в итоге похитил чужое имущество. Он сбыл технику, а вырученные от незаконной сделки деньги потратил на спиртные напитки.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-03-14 11:00:10
Из всех живый существ человек является самым подлым.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
07.03.2019, 14:07
"Люцифер" и "Краснопуз"

Аналитика

13.03.2019 11:53
Капитал
Воздушные замки 2
С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 4
13.03.2019 10:08
Большие машины – большие проблемы 3
11.03.2019 15:47
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 7
11.03.2019 12:26
Вся аналитика

Чтиво

13.03.2019 09:18
Без политики
Весеннее обострение
Весна считается самым тяжёлым периодом для организма, когда обостряются все хронические заболевания. Пришло время подумать о своём здоровье и заняться его восстановлением.
Приспособление во всем 11
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
13.03.2019 09:29
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»