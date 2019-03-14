Петрозаводчанин ограбил знакомую в ее же квартире

Мужчина познакомился с заявительницей в больнице и часто приходил в гости, после чего решил ее ограбить, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 56-летняя горожанка. Она сообщила, что из ее квартиры похищены мобильный телефон и ноутбук. Ущерб составил 14 тысяч рублей. Женщина пояснила, что к ней часто заходил знакомый, с которым она неделю назад познакомилась в лечебном учреждении.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 38-летнего петрозаводчанина, приятеля потерпевшей. По версии следствия, находясь в гостях у заявительницы, он приметил ноутбук и телефон.

Гражданин вновь пришел к своей знакомой якобы за забытым паспортом, а в итоге похитил чужое имущество. Он сбыл технику, а вырученные от незаконной сделки деньги потратил на спиртные напитки.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.