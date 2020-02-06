Петрозаводчанин остался без денег и телефона после пьяных посиделок

В полицию обратился 46-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин сообщил, что у него украли деньги и телефон.



Мужчина был в гостях и распивал спиртное в компании друзей. Он выложил на стол сигареты, телефон и 7 тысяч рублей, а наутро ничего не обнаружил.

Сотрудники уголовного розыска установили 38-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что похитил имущество для продолжения застолья. Деньги он он потратил на алкоголь и закуску. Когда деньги кончились – он пошел продавать телефон.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее прохожий украл у доверчивого петрозаводчанина телефон.