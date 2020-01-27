Петрозаводчанин оставил продавца автомобиля без денег и транспорта

Назначено наказание мужчине, который обогатился с помощью мошеннической схемы, сообщается на сайте городского суда Петрозаводска.

В феврале прошлого года петрозаводчанин, используя паспорт супруги, заключил от ее имени договор купли-продажи с продавцом автомобиля на приобретение у него машины Opel Astra стоимостью 330 тысяч рублей, с рассрочкой платежа. При этом петрозаводчанин перевел в счет покупки автомобиля на расчетный счет продавца 20 тысяч рублей, а оставшиеся 310 тысяч рублей должен был выплатить в течение месяца.

В указанный срок покупатель деньги не уплатил, автомобиль не вернул. Транспортное средство, добытое преступным путем, перепродал за 220 тысяч рублей, причинив последнему покупателю ущерб на указанную сумму.

За совершение мошенничества суд назначил петрозаводчанину 2,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,6 года.

Судом с осужденного в пользу последнего покупателя автомобиля взыскан ущерб в размере 220 тысяч рублей.