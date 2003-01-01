Петрозаводчанин осужден за убийство сожительницы

Бытовая ссора закончилась трагедией.

62-летний житель Петрозаводска признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в Следкоме карелии.

В марте 2025 года в квартире на улице Правды мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанес женщине 1968 года рождения удар ножом в грудь. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. На время следствия он содержался под стражей. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее житель Карелии показал, как убил возлюбленную.