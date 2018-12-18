Петрозаводчанин подарил сыну краденый телефон

В полицию Петрозаводска обратился 55-летний житель Пудожского района с заявлением о краже денег и телефона, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевший пояснил, что работает вахтовым методом. В один из дней он познакомился на улице с компанией мужчин, после чего они вместе распивали алкогольные напитки. На следующий день заявитель обнаружил пропажу телефона и денег. Ущерб составил 21 тысячу рублей.

На сайте МВД по Республике Карелия была размещена видеориентировка с предполагаемым злоумышленником. На указанный телефон обратилось несколько граждан, они сообщили оперативникам значимые сведения, благодаря которым сотрудники полиции установили подозреваемого, 45-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска.

По версии правоохранителей, он воспользовался тем, что новый знакомый задремал, и похитил деньги и телефон. Впоследствии он подарил чужой мобильный своему сыну, а наличные потратил на продукты и спиртное.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.