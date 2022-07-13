Петрозаводчанин, польстившись на невиданную скидку, остался без денег

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 36-летний горожанин, пострадавший от аферистов. Мужчина лишился личных сбережений.

Заявитель нашел в интернете сайт одного из магазинов, предлагавших мобильные телефоны. Петрозаводчанин выбрал телефон, стоивший всего 30 тысяч вместо 120 тысяч. По указанному номеру он связался с продавцом, который предложил продолжить общение в одном из мессенджеров. Оговорив детали сделки, продавец направил реквизиты для оплаты и трек-номер посылки.

Петрозаводчанин без тени сомнения перевел деньги, но отправление на почту так и не поступило, а продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.