«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08
Обществоведение
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35
Тема недели
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00
Петрозаводчанин получил условный срок за кражу почти миллиона рублей со счета знакомого

12:07

На перекрестке Лыжной и Балтийской улиц в Петрозаводске разрешат движение прямо

11:47

В Новой Вилге из-за возможного минирования эвакуировали школу

11:44

ГАИ Карелии сообщает о введении платы за выписку из реестра транспортных средств

11:22

Жители Карелии стали больше слушать музыку и читать

11:15

Работники петрозаводского предприятия украли 32 лестницы

10:59

Стало известно, когда тротуары в Петрозаводске начнут посыпать крошкой, а не солью

10:46

Стали известны подробности жесткого ДТП с грузовиком и фургоном под Петрозаводском

10:31

В Карелии умер старейший поисковик

10:27

Названы места продажи новогодних елей в Петрозаводске

10:07

В Карелии сняли фильм о добыче «морского золота»

09:51

Мошенники под видом полицейских и банкиров выманили у пенсионерки из Петрозаводска 1,2 миллиона рублей

09:31

Карелия заняла 67-е место в итоговом рейтинге регионов России

08:59

Большую амбулаторию построили в поселке Ильинский в Карелии

08:38

Доски упали с крыши авто и разлетелись по дороге в центре Сортавалы

08:21

Двухдневная рабочая неделя ждёт россиян в конце декабря

08:02

Дом культуры и школу в Олонецком районе выставили на аукцион

07:43

Кадышева, Баста и Лолита: кого из исполнителей жители Карелии хотят видеть на корпоративах

07:22

Ладвинский дом-интернат отметил 90-летний юбилей

07:01

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке

06:40

Крупный пожар почти уничтожил дом в Петрозаводске

04:33

Стали известны самые популярные имена для новорождённых в Петрозаводске

00:12

Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на перекрёстке в Петрозаводске

23:32

Женщину с грудным ребёнком на скорости сбили в Петрозаводске

22:23

Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали медали в соревнованиях «На призы олимпийцев ЦСКА» в Москве

21:14

Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

20:30

Двое мальчиков взрывали петарды на детской площадке в Костомукше

18:32

Морозы до -14°С ударят в Карелии 22 декабря

17:24

Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звёзды» прошёл в Петрозаводске

17:05

Самая длинная ночь наступила в России

16:49

Автобус с детьми съехал в кювет на трассе «Кола»

15:38

Почти 30 карельских рек очистят от загрязнений

14:41

Стая волков вышла к жителям посёлка под Петрозаводском

13:23

Карельский Дед Мороз принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

11:56

Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение

10:45

Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

09:34

Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

08:59

Названа Молодежная столица России в 2026 году

08:02

Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

00:10
Петрозаводчанин получил условный срок за кражу почти миллиона рублей со счета знакомого
Сегодня 12:07
Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя города. Мужчина признан виновным в краже в крупном размере с банковского счёта своего знакомого.

фото: © Столица на Онего

Установлено, что в марте 2025 года обвиняемый, распивая спиртные напитки со знакомым по работе, воспользовался ситуацией, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Карелия. Ранее подсмотрев пароль доступа, он через мобильное банковское приложение на телефоне потерпевшего совершил семь операций по переводу денег на свой счёт. Общая сумма похищенного составила свыше 990 000 рублей. После этого он также похитил сам телефон, с которого производились переводы.

В ходе расследования подсудимый добровольно выдал правоохранительным органам 615 000 рублей.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил виновному наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. С него также взыскана оставшаяся невозмещённая сумма ущерба — более 370 000 рублей.

Ранее мы сообщали, что Питкярантский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в серии краж денег с банковского счета его знакомого.

Подписывайтесь на наш Дзен!
