Петрозаводчанин получил условный срок за кражу почти миллиона рублей со счета знакомого

Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя города. Мужчина признан виновным в краже в крупном размере с банковского счёта своего знакомого.

Установлено, что в марте 2025 года обвиняемый, распивая спиртные напитки со знакомым по работе, воспользовался ситуацией, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Карелия. Ранее подсмотрев пароль доступа, он через мобильное банковское приложение на телефоне потерпевшего совершил семь операций по переводу денег на свой счёт. Общая сумма похищенного составила свыше 990 000 рублей. После этого он также похитил сам телефон, с которого производились переводы.



В ходе расследования подсудимый добровольно выдал правоохранительным органам 615 000 рублей.



Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил виновному наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. С него также взыскана оставшаяся невозмещённая сумма ущерба — более 370 000 рублей.



