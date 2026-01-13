Петрозаводчанин получит компенсацию за куриные яйца с плесенью

Петрозаводский суд взыскал компенсацию морального вреда за некачественный продукт в магазине.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Житель Петрозаводска купил в торговом комплексе куриные яйца. Несколько он съел, а после заметил на скорлупе плесень.
— При детальном осмотре он обнаружил на поверхности всех яиц различные виды плесени, включая черный аспергилл. Истец вернул товар, получил обратно деньги. Он обратился к продавцу с заявлением с просьбой выплатить ему компенсацию морального вреда, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
В удовлетворении претензии ему было отказано, поэтому мужчина обратился в суд. Он взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 8 000 рублей. Кроме того он оштрафовал компанию на 4 000 рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.