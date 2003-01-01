Петрозаводчанин попался на краже алкоголя из магазина

В полицию Петрозаводска поступило два сообщения о кражах, совершённых в микрорайоне Перевалка. С полок пропала алкогольная продукция.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищениям причастен один и тот же человек — ранее судимый 49-летний мужчина, не имеющий определённого места жительства. Он дал признательные показания.

Как рассказали в телеграм-канале «Полиция Карелии», в одном из сетевых магазинов подозреваемый приметил бутылку текилы стоимостью 3 599 рублей и, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, спрятал алкоголь в сумку, а затем вынес из магазина без оплаты. Спустя несколько дней в ту же сумку он убрал две бутылки вина общей стоимостью без малого 3 000 рублей в другом магазине. Бутылки с алкоголем фигурант, по его словам, похитил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ — «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.