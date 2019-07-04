Петрозаводчанин попался на уловки мошенников после разговора с пенсионером

Мужчина хотел продать печь, в итоге лишился 15 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 51-летний горожанин с сообщением о хищении денег. На уловку аферистов мужчина поддался в телефонном разговоре. Но предшествовала этому попытка дистанционной сделки.

Петрозаводчанин разместил на сайте объявлений анонс – он предлагал к продаже печь за 10 тысяч рублей. Ему вскоре позвонил неизвестный. Голос был пожилой, а это вызвало дополнительное ощущения доверия.



Мнимый покупатель рассказал, что строит дом в одном из районов республики, сейчас находится далеко от города и хочет приобрести печку. За товаром он якобы собирался отрядить строителей, а рассчитаться предложил бесконтактным образом.

Мужчину уговорили подойти к банкомату и набрать комбинации цифр. Ничего не подозревающий петрозаводчанин под диктовку абонента подключил услугу мобильного информирования о состоянии счета к чужому номеру. Опомнился он только тогда, когда ему пришли уведомления о списании 15 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.