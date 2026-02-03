Петрозаводчанин посвятил песню трассе «Фонтаны»

Житель Петрозаводска посвятил песню городской лыжной трассе.

Любимый природный уголок жителей микрорайона Древлянка обрел свою песню. О живописном месте, куда зимой и летом стремятся горожане, в стихах написал местный житель и большой поклонник лыжни Владимир Лавров.



Есть в Карелии фонтаны

С удивительной судьбой.

К ним на лыжах люди ходят

В одиночку и гурьбой.

По сугробам белоснежным

К ним протоптана лыжня

И сегодня, как и прежде,

Манит в лес она меня.



Припев:

Ах, Фонтаны, вы Фонтаны,

Что вы сделали со мной?

Для кого-то это странно,

Но люблю я вас зимой!



Городские спят фонтаны,

Ведь у них удел таков.

Завернул им слесарь краны

Накануне холодов.

А в лесу, вдали от улиц,

От забот и суеты

Продолжают струи литься

Необычной красоты.



Чаша перед нашим взором

Вод студёных уж полна,

Хрупким ледяным узором

Обрамляется она.

Лёд прозрачный нарастает

Постепенно вниз и вширь,

Льдинки к льдинке налипает

Создавая чудный мир.



А морозными ночами,

Когда птицы не поют,

Ледяные великаны

Над фонтанами растут.

По весне со снегом талым

Обернётся лёд водой.

Нет, не зря люблю Фонтаны

Я не летом, а зимой!

— На фонтаны начал ходить ещё в конце 60-х. Нынешней трассы не было. На второй фонтан была одиночная лыжня по узкой просеке. Чтобы разъехаться с встречным лыжником надо было одной ногой залезть в сугроб. Раньше ходил на фонтаны часто, не пропускал ни одного фестивального дня. Сейчас хожу реже, годы не те, — рассказал «Столице на Онего» автор песни.

Из 44 лет трудового стажа 42 Владимир Лавров проработал в одной организации — в проектном институте «Карелгражданпроект». Сейчас на заслуженном отдыхе. Пишет стихи. Эти, посвященные трассе, написал два года назад. Сейчас с помощью ИИ записал песню.

Напомним, более 60 тысяч человек посетили лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске за новогодние праздники. В этом году учли пожелания лыжников и расширили фестивальную программу. Поставить отметку в карточке участника можно будет 60 раз. Фестиваль продлится до 5 апреля 2026 года. По его итогам выберут лауреатов 1, 2 и 3 степеней. Первым необходимо получить 42 отметки, вторым 28, третьим не менее 14.