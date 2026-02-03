Петрозаводчанин посвятил песню трассе «Фонтаны»

Житель Петрозаводска посвятил песню городской лыжной трассе.
Любимый природный уголок жителей микрорайона Древлянка обрел свою песню. О живописном месте, куда зимой и летом стремятся горожане, в стихах написал местный житель и большой поклонник лыжни Владимир Лавров.
Есть в Карелии фонтаны
С удивительной судьбой.
К ним на лыжах люди ходят
В одиночку и гурьбой.
По сугробам белоснежным
К ним протоптана лыжня
И сегодня, как и прежде,
Манит в лес она меня.
Припев:
Ах, Фонтаны, вы Фонтаны,
Что вы сделали со мной?
Для кого-то это странно,
Но люблю я вас зимой!
Городские спят фонтаны,
Ведь у них удел таков.
Завернул им слесарь краны
Накануне холодов.
А в лесу, вдали от улиц,
От забот и суеты
Продолжают струи литься
Необычной красоты.
Чаша перед нашим взором
Вод студёных уж полна,
Хрупким ледяным узором
Обрамляется она.
Лёд прозрачный нарастает
Постепенно вниз и вширь,
Льдинки к льдинке налипает
Создавая чудный мир.
А морозными ночами,
Когда птицы не поют,
Ледяные великаны
Над фонтанами растут.
По весне со снегом талым
Обернётся лёд водой.
Нет, не зря люблю Фонтаны
Я не летом, а зимой!
— На фонтаны начал ходить ещё в конце 60-х. Нынешней трассы не было. На второй фонтан была одиночная лыжня по узкой просеке. Чтобы разъехаться с встречным лыжником надо было одной ногой залезть в сугроб. Раньше ходил на фонтаны часто, не пропускал ни одного фестивального дня. Сейчас хожу реже, годы не те, — рассказал «Столице на Онего» автор песни.
Из 44 лет трудового стажа 42 Владимир Лавров проработал в одной организации — в проектном институте «Карелгражданпроект». Сейчас на заслуженном отдыхе. Пишет стихи. Эти, посвященные трассе, написал два года назад. Сейчас с помощью ИИ записал песню.
Напомним, более 60 тысяч человек посетили лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске за новогодние праздники. В этом году учли пожелания лыжников и расширили фестивальную программу. Поставить отметку в карточке участника можно будет 60 раз. Фестиваль продлится до 5 апреля 2026 года. По его итогам выберут лауреатов 1, 2 и 3 степеней. Первым необходимо получить 42 отметки, вторым 28, третьим не менее 14.