Петрозаводчанин потерял более миллиона рублей из-за мошенников

Мужчина брал кредиты в банках для вложений в фиктивные инвестиции, после чего злоумышленники заблокировали ему доступ к средствам.
51-летний петрозаводчанин вложил в мошенников 1 150 000 рублей, думая, что занимается трейдингом. По данным полиции Карелии, мужчина брал кредиты в банках, чтобы успешно вложиться в финансовую махинацию. По статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
— В интернете мужчина нашёл рекламу трейдинга. Заинтересовавшись куплей-продажей активов, он оставил заявку на обучение на некоем сайте. В тот же день с ним связался незнакомец, представился Александро, — рассказали в пресс-службе ведомства.
После этого некий Александр отправил мужчине информацию о работе, а его якобы напарница Виктория помогла ему с установкой приложения.
—Сначала горожанин вложил 100 долларов якобы для открытия «брокерского счёта». Увидев, как в приложении растёт прибыль, он внёс ещё 227 000 рублей. Сумма заработка, которую можно было отслеживать онлайн, росла, — дополнили в полиции.
Счет был заблокирован, и для продолжения операций заявитель перевел деньги для разблокировки. Осознание обмана пришло, когда оказалось невозможно вывести ожидаемую прибыль в 40 000 долларов.