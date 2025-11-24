Петрозаводчанин потерял более миллиона рублей в инвестиционной афере

Житель Петрозаводска остался с долгами и без машины после общения с «брокером».
52-летний житель карельской столицы в погоне за легкими деньгам потерял все свои сбережения и заемные средства. Суммарно мужчина потерял более миллиона рублей.
Как рассказали в МВД, сначала на электронную почту мужчины пришло письмо с предложением работы. Когда петрозаводчанин оставил свои данные, с ним связался представитель якобы брокерской компании и предложил инвестировать деньги. Мужчина установил приложение и под руководством консультанта перевел 74 500 рублей. После первой успешной сделки он вложил еще больше денег.
Затем начались проблемы — сделки стали уходить в минус, а счет заблокировали. Под давлением мошенников мужчина занял деньги у матери, а потом продал свой автомобиль за 650 тысяч рублей. Он вложил все средства. Когда у него потребовали еще миллион рублей, он понял, что стал жертвой обмана, и прекратил общение.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
