Петрозаводчанин потерял более полутора миллионов рублей, доверившись интернет-знакомой

Знакомая в сети уговорила петрозаводчанина попробовать заработать на инвестициях. В итоге мужчина лишился крупной суммы денег.

В полицию Петрозаводска обратился 41-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на сайте знакомств стал общаться с девушкой. Та поделилась, что живёт в Испании, но ищет контакты для переезда в Россию. Ненавязчиво она упомянула, что получает неплохую прибыль, поскольку друг отца научил её зарабатывать на инвестициях. Петрозаводчанину она предложила попробовать заняться тем же и дала ему контакты своего «наставника».

— В течение некоторого времени разные люди уговаривали заявителя зарегистрироваться на некой платформе. Его убеждали в том, что они обладают инсайдерской информацией от крупных агентств, которая может позволить зарабатывать ещё больше. Мужчина поверил «опытным трейдерам» и стал делать вложения под чужим руководством, — рассказали в МВД Карелии.

Горожанин оформил несколько кредитов и перечислил заёмные средства на сторонние счета, думая, что так «инвестирует». Однако заработать ему не удалось. В какой-то момент он понял, что столкнулся с аферистами. Онлайн-платформа, на которой был зарегистрирован гражданин, оказалась ненастоящей. Все сделки по торговле криптовалютой были фиктивными.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.