Петрозаводчанин потерял крупную сумму при продаже детской коляски через сайт объявлений

Об очередном факте мошенничества рассказали в МВД Карелии.

Пострадавшим оказался 34-летний житель Петрозаводска. Разместив на одном из сайтов объявление о продаже детской коляски за 12 000 рублей, он вскоре через мессенджер получил обратную связь от некой Ольги. Петрозаводчанин заметил, что на аватарке у той значится фотография с детьми.

Женщина сообщила, что готова приобрести коляску. Она попросила назвать адрес электронной почты и прислала ссылку якобы для оплаты товара. Продавец прошел по ней, указал свои данные, в том числе номер банковского счета. Затем выбрал функцию «оформить заказ», но в системе произошел сбой.

Покупательница посоветовала указать номер другой карты, после чего со счета петрозаводчанина были списаны денежные средства в сумме свыше 46 000 рублей. Он попытался обратиться за помощью к специалистам технической поддержки сайта, а потом догадался, что его обманули.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Выясняются все обстоятельства произошедшего.