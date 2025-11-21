РЕКЛАМА
«Авиатор»: о том, как взлёт в начале XX века закончился жесткой посадкой в его конце
21 ноября, 16:35 Статьи
Обществоведение
«Это ее бунт против мира»: в Национальном театре Карелии поставили «Леди Макбет Мценского уезда»
21 ноября, 16:20 Статьи
Тема недели
Курс на перемены: бизнес-старт для участников СВО в Карелии
20 ноября, 12:10 Статьи
Петрозаводчанин потерял полмиллиона рублей после звонка о замене домофона
Сегодня 12:42 Происшествия
Поделиться

Житель карельской столицы лишился крупной суммы денег, поверив киберпреступникам.

фото: Столица на Онего

22-летний житель Петрозаводска перевёл мошенникам 480 тысяч рублей, согласившись на их предложение о «замене домофона», сообщили в МВД по Карелии.

— В один из ноябрьских дней молодой человек ответил на телефонный звонок, поступивший с незнакомого номера. Собеседник, который представился работником по ремонту домофонов, обратился к нему по имени и уточнил, сколько комплектов новых ключей понадобится. Также он попросил назвать код из СМС-сообщения якобы для подтверждения заявки. Петрозаводчанин не удивился — в его доме действительно был сломан домофон. Он заказал три комплекта ключей и назвал цифры для получения электронного талона, — рассказали там.

Затем юноше пришло уведомление о том, что некто совершил вход в его персональный аккаунт на портале «Госуслуги». Там же был указан номер, куда требовалось звонить, чтобы «обезопасить» личные данные от недоброжелателей. Горожанин набрал указанные цифры и связался с мнимым специалистом по защите персональных данных, который посоветовал ему воспользоваться конференцсвязью, чтобы обезопасить диалог от мошенников. Для этого петрозаводчанин скачал на свой телефон специальную программу.

— В ходе общения со «специалистом» заявитель обнаружил в личном кабинете портала «Госуслуги» доверенность на постороннего человека, затем проверил его данные и выяснил, что тот находится в федеральном розыске. К беседе подключились лжепредставители силового ведомства и «Росфинмониторинга», — написали в полиции.

Злоумышленники убедили петрозаводчанина, что за некий подозрительный перевод ему грозит уголовная ответственность, кроме того, от его имени подаются заявки на оформление кредитов. Для аннулирования требовалось срочно перевести деньги на безопасный счёт. Юноша, поверив мошенникам, продал автомобиль, а вырученную сумму — 480 тысяч рублей — отправил на имя некого Абдулло.

После того, как кураторы перестали ему отвечать, житель карельской столицы понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы. В отношении киберпреступников возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее мы писали, что 23-летняя жительница Медвежьегорска стала жертвой мошенников, потеряв 702 тысячи рублей после звонка от лже-сотрудников маркетплейса, Центробанка и ФСБ.

Обсудить (0) в ленту
