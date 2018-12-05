Петрозаводчанин пригласил женщину в гости и остался без денег

В полицию Петрозаводска обратился 55-летний мужчина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель, житель микрорайона Голиковка рассказал правоохранителям, что ноябрьским днем на улице познакомился, как упомянул гражданин, с "приятной" женщиной, и пригласил её к себе домой.

Уже после ухода гостьи обнаружилось, что 10 тысяч рублей, отложенные с пенсии, пропали. Он описал приметы новой знакомой и назвал её имя.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 46-летнюю ранее судимую горожанку. По версии полицейских, находясь в доме у потерпевшего, она увидела две крупные купюры, оставленные им на столе.

Воспользовавшись удобным моментом, женщина похитила наличные, после чего скрылась. Деньги гражданка потратила на продукты и спиртные напитки.

На женщину завели уголовное дело.