Петрозаводчанин пропил часть железнодорожных путей

Мужчине грозит два года колонии за кражу железнодорожных путей, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в поселке Пряжа. В полицию поступило заявление о краже рельсов. Пропажу обнаружили во время обхода одного из недействующих участков подъездных путей. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый петрозаводчанин. Добытые рельсы мужчина сдал в пункт приём металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды, включая покупку алкоголя. Свою вину житель карельской столицы признал.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Карелии мужчина украл и сдал на металлолом машину, которая была рекламой на колесах.