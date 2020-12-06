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Петрозаводчанин пропил часть железнодорожных путей

Новости. Криминал
09:27, 07 Декабря 2020
фото: © MakoMachine / pxhere
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Мужчине грозит два года колонии за кражу железнодорожных путей, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в поселке Пряжа. В полицию поступило заявление о краже рельсов. Пропажу обнаружили во время обхода одного из недействующих участков подъездных путей. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый петрозаводчанин. Добытые рельсы мужчина сдал в пункт приём металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды, включая покупку алкоголя. Свою вину житель карельской столицы признал.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Карелии мужчина украл и сдал на металлолом машину, которая была рекламой на колесах.

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