Петрозаводчанин пытался украсть 150-килограммовый забор

На территории молокозавода петрозаводчанин пытался унести металлический забор, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Вечером 22 апреля тревожная сигнализация сработала на одном из охраняемых объектов Петрозаводска.

На территории молокозавода в Петрозводске 35-летний мужчина разбирал металлический забор. Злоумышленнику удалось демонтировать участок конструкции общим весом 150 килограммов. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии застали его за эти занятием - гражданин задержан. При нём были отрезная машинка и бензогенератор, они изъяты.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Устанавливается причастность задержанного к другим криминальным деяниям, зарегистрированным на территории столицы республики.