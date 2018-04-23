Петрозаводчанин пытался украсть 150-килограммовый забор

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На территории молокозавода петрозаводчанин пытался унести металлический забор, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
Вечером 22 апреля тревожная сигнализация сработала на одном из охраняемых объектов Петрозаводска.
На территории молокозавода в Петрозводске 35-летний мужчина разбирал металлический забор. Злоумышленнику удалось демонтировать участок конструкции общим весом 150 килограммов. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии застали его за эти занятием - гражданин задержан. При нём были отрезная машинка и бензогенератор, они изъяты.
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Устанавливается причастность задержанного к другим криминальным деяниям, зарегистрированным на территории столицы республики.
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