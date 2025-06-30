Петрозаводчанин рассказал, как одолжил миллион рублей начальнику и стал нищим

Житель Карелии, устроивший в Петрозаводске серию пикетов для привлечения внимания к обманувшему его бывшему шефу, рассказал свою историю.

Не первый раз жители карельской столицы видят этого человека с плакатом (на фото). Зовут его Дмитрий, в прошлом он инженер, бывший сотрудник ныне несуществующего предприятия. Пару лет назад он уже обращался в наш медиа-холдинг и рассказал, что стал рекордсменом республики по невыплате заработной платы: фирма накопила перед ним долг в 866 тысяч.

Состоялись суды, которые Дмитрий выиграл. И вдруг в конце июня мы увидели его с плакатом на одиночном пикете. Что же произошло? История оказалась грустной, но, к сожалению, не оригинальной.

Читайте материал «Столицы на Онего».