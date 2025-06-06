Петрозаводчанин рассказал, почему катал пассажиров в кузове пикапа

Водитель разместил видеообращение на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Он пояснил, что это были съёмки клипа.

— Мы не студенты и мы не воровали пикап у папы. Это были съёмки клипа, проходившие под контролем, на маленькой скорости, с соблюдением всех мер предосторожности, но всё же ПДД для всех одинаковые. На днях я узнал что этим случаем заинтересовалось ГИБДД, мы связались с ними и в ближайшее время я приехал в отдел, признал свою вину и правомерно получил штраф за перевозку людей вне салона автомобиля. Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте ПДД, — написал молодой человек.

Напомним, накануне в сети появилось видео, на котором водитель автомобиля Dodge на набережной Варкауса перевозил пассажиров вне кабины транспортного средства. Позже сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили нарушителя.