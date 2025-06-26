Петрозаводчанин разъезжал по городу на автомобиле с нецензурной надписью на стекле

ГАИ Петрозаводска установила личность водителя, который наклеил ругательства на лобовом стекле своего автомобиля.
Сообщение о водителе появилось в соцсетях и СМИ 11 июля. Мужчина катался по городу на автомобиле с огромной нецензурной надписью на лобовом стекле.
Водителем оказался 25-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что прикрепил наклейку, проиграв спор приятелю. Через несколько часов после поездки он ее убрал и впредь пообещал ничего такого не делать.
Автоинспекторы напомнили водителю, что дорога — не место для подобных споров. «Настоящая крутизна не во внешнем виде автомобиля, а в ответственном и уважительном отношении к другим участникам дорожного движения», — резюмировали они.
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