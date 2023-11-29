Петрозаводчанин рискнул четырьмя годами свободы ради нескольких пачек масла

Правоохранительные органы столицы Карелии расследуют уголовное дело о грабеже.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение от работницы сетевого магазина. Она сообщила, что один из посетителей вынес несколько пачек сливочного масла. Женщина попыталась остановить злоумышленника, но не смогла.

На место выехал наряд патрульно-постовой службы. Полицейские получили приметы подозреваемого, после чего начали поиски. Вскоре они задержали похожего мужчину и нашли при нем похищенное масло.

Продавец узнала 35-летнего подозреваемого, после чего его отвезли в отдел полиции. Возбуждено и расследуется уголовное дело о грабеже, рассказали в МВД Карелии.



Горожанину грозит до четырех лет колонии.