Петрозаводчанин с топором в руках угрожал убийством своим родителям-пенсионерам

36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал своим родителям-пенсионерам

В Кондопожском районе во время дачного отдыха между парой пенсионеров и их 36-летним сыном на бытовой почве произошел конфликт. В ходе ссоры сын пожилой пары начал размахивать топором и угрожать убийством своим родителям. Как сообщили в МВД Карелии, пенсионеры обратились после этого в полицию.

— В вечернее время между заявителями и их сыном произошла ссора на бытовой почве. Тот под воздействием алкоголя не сдержал эмоции, взял топор и, размахивая им, высказал угрозы убийством в адрес пожилых родственников. Затем уронил инструмент на землю и скрылся, а пенсионеры вызвали полицию, — подчеркнули в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину, и ему грозит до двух лет лишения свободы.