Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Внедорожник вылетел в кювет после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии

11:50

Петрозаводчанин с топором в руках угрожал убийством своим родителям-пенсионерам

11:25

Дети участника СВО получили подарки к школе от главы Карелии

11:15

В Карелии после удара молнии в дерево вспыхнул пожар

11:00

В карельском поселке появилась 35-метровая «достопримечательность»

10:45

В Карелии пройдут рейды ГАИ

10:30

Житель Костомукши украл накопления родственника подруги

10:15

Китайская делегация высокого дипломатического уровня прибыла в Карелию

09:56

В Минздраве рассказали, когда начнут действовать новые правила медосвидетельствования

09:30

Три проекта ТОС по благоустройству реализовали в Кеми

09:18

Россиянка стала первым в истории капитаном атомного ледокола

09:00

На одном из островов Валаамского архипелага вспыхнул пожар

08:30

Две жительницы Карелии ушли за ягодами и всю ночь блуждали в лесу

08:00

Жителя Петрозаводска лишили водительских прав за то, что он сбил мотоциклиста

07:40

Петрозаводчан приглашают стать донорами кроветворных клеток

07:20

«Папа, мы будем скучать»: житель Олонецкого района Дмитрий Кекшоев погиб на СВО

07:00

В Петрозаводске завершена модернизация котельной на Птицефабрике

06:40

В Финляндии признали, что экономика страны сильно пострадала от разрыва с Россией

00:10

Следователи смогли найти «брокера», который обокрал карельского пенсионера

21:15

Территориальный фонд ОМС в Карелии планирует увеличение доходов

20:00

Причал для круизных судов построит петербургский инвестор в поселке Салми в Карелии

19:00

В Петрозаводске два подростка пострадали в аварии на пешеходном переходе

18:10

В 2025 году в Карелии продолжается капремонт 14 школ

17:56

В Петрозаводске нашли подростков, причастных к серии ночных краж велосипедов

17:45

Кратковременный дождь: прогноз погоды в Карелии на 22 августа

17:20

Т2 развернула VoWiFi на федеральном уровне

16:54

Бастрыкин потребовал доклад о резонансной гибели карельских курсантов в 2014 году

16:35

В Петрозаводске установили новый светофор

16:15

В Карелии подвели предварительные итоги пожароопасного сезона

15:50

Комбинат «Славмо» начал выпускать «Рахту» с новым вкусом в удобной упаковке

15:39

В Карелии началась реконструкция дороги к новой амбулатории в Рабочеостровске

15:30

В Петрозаводске начали ремонт дороги у гипермаркета «Лента»

15:00

Доярка из Мегреги представит Карелию на конкурсе в Суздале

14:30

Полиция ищет петрозаводского «дрифтера»

14:00

По соседству с Карелией ребенок погиб при взрыве снаряда под костром

13:30

40 тысяч иностранных туристов посетили в прошлом году город Сортавала

13:00

«КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки детского сада в Сортавале

12:34

Петрозаводчанин стал и жертвой, и сообщником мошенников

12:30

Новый мессенджер Max станет обязательным для предустановки на новые смартфоны в России

12:15

В ходе СВО погиб молодой боец из Сегежского округа Вадим Малышев

11:50

Первый авиарейс из Петрозаводска в Махачкалу оказался полностью заполнен

11:35

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

11:15

В Карелии ударили первые заморозки

10:50

С 1 сентября фельдшеры смогут заменять врачей

10:30

19-летний молодой человек обокрал магазин табачной продукции в Петрозаводске

10:00

В России расширили список болезней, с которыми нельзя управлять автомобилем

09:30

У жительницы Карелии конфисковали автомобиль из-за вредной привычки ее возлюбленного

09:00

Поезд в Карелию задержали из-за падения беспилотника

08:35

В Карелии выявили 114 нарушений правил пожарной безопасности

08:00

В Кондопожском районе избрали нового главу

07:40

Стоимость поездок до Костомукши увеличится

07:20

Подводный вулкан у побережья Орегона может извергнуться до конца года

07:00

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

06:40

В Карибском море поймали первую в мире золотую акулу

00:10
Петрозаводчанин с топором в руках угрожал убийством своим родителям-пенсионерам
Сегодня 11:25 Криминал
36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал своим родителям-пенсионерам

фото: © Unsplash

В Кондопожском районе во время дачного отдыха между парой пенсионеров и их 36-летним сыном на бытовой почве произошел конфликт. В ходе ссоры сын пожилой пары начал размахивать топором и угрожать убийством своим родителям. Как сообщили в МВД Карелии, пенсионеры обратились после этого в полицию.

— В вечернее время между заявителями и их сыном произошла ссора на бытовой почве. Тот под воздействием алкоголя не сдержал эмоции, взял топор и, размахивая им, высказал угрозы убийством в адрес пожилых родственников. Затем уронил инструмент на землю и скрылся, а пенсионеры вызвали полицию, — подчеркнули в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину, и ему грозит до двух лет лишения свободы.

