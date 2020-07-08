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Петрозаводчанин с высокой покупательской активностью опустошил чужую карту за 1,5 часа

Новости. Криминал
18:00, 09 Июля 2020
фото: pixabay
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Молодой житель Петрозаводска прогулялся по магазинам с чужой банковской картой и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в мвд Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 44-летнего жителя города. Мужчина пояснил, что утратил банковскую карту, но на его телефон поступают сообщения об оплате покупок в магазинах города. Ущерб от действий составил более 7 300 рублей.

Оперативники выяснили, что заявитель, выходя из отделения банка, обронил карту. Её подобрал молодой человек. Он не стал возвращать карту сотрудникам банка, а отправился за покупками и бесконтактно оплатил слабоалкогольные напитки и закуски. Таким образом в нескольких торговых точках за полтора часа он успел потратить 7362 рубля.

В полиции 21-летний подозреваемый признался в содеянном и обязался возместить ущерб. Он пояснил, что тратил чужие накопления, чтобы угостить компанию приятелей.

Возбуждено уголовное дело.

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