Петрозаводчанин сдал расколотые кувалдой люки на металлолом

Мужчина украл несколько комплектов люков и сдал их в пункт приема металла, сообщили в МВД Карелии.

В середине апреля в полицию Петрозаводска обратилась пенсионерка. Она сообщила, что за ее домом отсутствуют два комплекта канализационных люков. Полицейские сообщили о случившемся в обслуживающую организацию и возбудили уголовное дело по факту кражи. Через несколько дней в полицию поступила информация о пропаже еще двух комплектов люков.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего ранее не судимого петрозаводчанина. Он дал признательные показания и пояснил, что ночью похитил люки, расколол их на части кувалдой, а затем сдал в пункт приёма металла.

Вырученные от незаконной продажи деньги молодой человек потратил на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела. Ранее не судимый фигурант находится под подпиской о невыезде.