Петрозаводчанин совершил серию краж ради еды и наживы

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Мужчина выносил из домов еду и технику, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Прионежского района обратились представители садоводческого товарищества, расположенного недалеко от Петрозаводска. Пока хозяева отсутствовали на дачах, неизвестный проникал в дома через окна и похищал оттуда продукты питания, а также бытовую технику, электрические провода, запчасти от старых холодильников.
Был установлен подозреваемый – 43-летний житель Петрозаводска. Он рассказал, что специально выбирал пустующие дома для хищений. Чужое имущество сбывал и тратил нелегально вырученные деньги на алкоголь, а пригодные похищенные продукты употреблял сам.
Возбуждено уголовное дело.
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