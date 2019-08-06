Петрозаводчанин совершил серию краж ради еды и наживы

Мужчина выносил из домов еду и технику, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратились представители садоводческого товарищества, расположенного недалеко от Петрозаводска. Пока хозяева отсутствовали на дачах, неизвестный проникал в дома через окна и похищал оттуда продукты питания, а также бытовую технику, электрические провода, запчасти от старых холодильников.

Был установлен подозреваемый – 43-летний житель Петрозаводска. Он рассказал, что специально выбирал пустующие дома для хищений. Чужое имущество сбывал и тратил нелегально вырученные деньги на алкоголь, а пригодные похищенные продукты употреблял сам.

Возбуждено уголовное дело.