Петрозаводчанин стал и жертвой, и сообщником мошенников

Обманутый мужчина перевел и свои. и чужие деньги аферистам.

Житель Петрозаводска потерял более миллиона рублей из-за мошенников. Позже сам того не зная, он помог аферистам обмануть землячку. Подробностии рассказали в МВД Карелии.

Все началось с телефонного звонка на домашний телефон. Мужчине сообщили о необходимости переоформить договор связи и попросили паспортные данные. Затем ему начали звонить незнакомцы, среди которых были фальшивый сотрудник налоговой, ненастоящий юрист и якобы назначенный адвокат.

Они утверждали, что от имени петрозаводчанина ведется финансирование незаконной деятельности, и потребовали перевести миллион рублей на сторонний счет. Петрозаводчанин выполнил требование.

Но на этом обман не закончился. Мошенники попросили мужчину помочь неизвестной женщине, которая якобы оказалась в такой же ситуации. Он выступил в роли курьера — забрал у нее деньги и перевел на указанный счет.

Только когда к нему пришли полицейские, выяснилось, что эта женщина тоже стала жертвой мошенников. Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.