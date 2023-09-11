Петрозаводчанин стал призером Кубка Ленобласти по кабельному вейкборду

Райдер вейк-парка ONEGO PIRATES занял призовое место.

Спортсмен из Петрозаводска стал третьим в Кубке Ленинградской области по кабельному вейкборду, рассказали в паблике МУ «Дирекция спорта» 11 сентября.



Соревнования объединили 39 человек в вейк-парке Wakesport Toksovo Ленобласти 10 сентября. Состязания проводились при поддержке Федерации воднолыжного спорта Ленинградской области.

Петрозаводчанин Артем Николаевский стал бронзовым призером среди мужчин. К соревнованиям он подготовился на базе местного вейк-парка Onego pirates, отметили в источнике.