Петрозаводчанин стал призером Кубка Ленобласти по кабельному вейкборду

Райдер вейк-парка ONEGO PIRATES занял призовое место.
Спортсмен из Петрозаводска стал третьим в Кубке Ленинградской области по кабельному вейкборду, рассказали в паблике
Соревнования объединили 39 человек в вейк-парке Wakesport Toksovo Ленобласти 10 сентября. Состязания проводились при поддержке Федерации воднолыжного спорта Ленинградской области.
Петрозаводчанин Артем Николаевский стал бронзовым призером среди мужчин. К соревнованиям он подготовился на базе местного вейк-парка Onego pirates, отметили в источнике.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание