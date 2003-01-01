Петрозаводчанин торговал наркотиками с помощью нелегального интернет-магазина

Полицейские задержали жителя Петрозаводска, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Как рассказали в МВД Карелии, задержанный — 38-летний ранее судимый житель города. Он сбывал наркотик способом «из рук в руки».

— Приобретая в нелегальном интернет-магазине определённую дозу, он находил место, где она спрятана, и за деньги передавал неустановленным лицам, — рассказали в полиции.

Оперативники задержали подозреваемого в гаражном кооперативе. У него изъяли три полимерных пакета с содержимым внутри. Экспертиза показала, что находившееся при мужчине вещество — N-метилэфедрон массой 2, 794 грамма.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу.