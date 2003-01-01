Петрозаводчанин ударил свою девушку стеклянной бутылкой по лицу

Жительница карельской столицы обратилась в медучреждение с рваной раной на лице.

Информацию о травме передали в полицию, правоохранители выяснили, кто напал на горожанку.

Оказалось, петрозаводчванка пострадала от руки своего возлюбленного. Пара поехала на дачу в Прионежье, там молодые люди поссорились.

По информации полиции, 23-летний парень во время ссоры взял стеклянную бутылку и нанес девушке удар по лицу. Осталась рваная рана, горожанка самостоятельно обратилась к медикам за помощью.

После проверки обстоятельств получения травмы было возбуждено уголовное дело по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что изуродовавший лицо приятеля кондопожанин получил условный срок.