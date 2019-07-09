Петрозаводчанин угнал арендованный автомобиль

Мужчина использовал автомобиль в качестве такси и не стал возвращать владельцу, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Он пояснил, что сдал машину в аренду, но арендатор перестал выходить на связь и не вернул авто в обозначенный срок. Хозяин самостоятельно нашёл автомобиль, стоящим во дворе арендатора, и обнаружил отсутствие аккумулятора. Сумма ущерба составила 3,5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 28-летний петрозаводчанин. Как выяснили полицейские, он арендовал машину для работы в такси. Спустя некоторое время выполнению этой работы помешал алкоголь. Когда закончились собственные деньги, подозреваемый снял аккумулятор с арендованной машины и продал его. Вырученные деньги потратил на спиртное.



Возбуждено уголовное дело.