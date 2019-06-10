Петрозаводчанин украл из магазина дорогой алкоголь и станки для бритья

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Мужчина не успел далеко уйти - охрана задержала его рядом с парковкой, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции обратился представитель гипермаркета. Он сообщил, что мужчина похитил бутылку алкоголя, стоимостью более 13 тысяч рублей и 2 бритвенных станка.
На парковке близ магазина житель карельской столицы был задержан охраной и передан сотрудникам полиции.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 45-летнего судимого петрозаводчанина. Он пояснил, что планировал продать похищенное.
Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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