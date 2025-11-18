Петрозаводчанин украл сыр и шоколад на 12 тысяч рублей

В Петрозаводске полиция поймала магазинного вора.
28-летний житель карельской столицы, ранее судимый за имущественные преступления, признался в совершении краж. Об этом сообщили в МВД.
Сначала молодой человек похитил около двадцати упаковок сыра из молочного отдела одного магазина, продукты он спрятал в рюкзак. На кассе он купил небольшой товар, а сыр стоимостью 5379 рублей остался неоплаченным.
Через несколько дней горожанин совершил кражу в другом магазине, где уложил в непрозрачный пакет различные плитки шоколада на сумму 6649 рублей. Молодой человек приобрел на кассе сигареты и вышел из торговой точки с похищенными сладостями.
Общий ущерб превысил 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» — магазинному вору грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что 32-летний бездомный житель Петрозаводска решил обогатиться, украв несколько банок кофе из сетевого магазина в Октябрьском районе.