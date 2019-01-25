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Новости. Криминал
12:23, 25 Января 2019
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Петрозаводчанка нашла на улице мужчину и лишилась телевизора

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В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя горожанка с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что из ее квартиры похищены телевизор и ноутбук. Ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Заявительница пояснила, что в минувшие выходные познакомилась на улице с мужчиной и пригласила его домой. Они распивали спиртные напитки, а утром хозяйка обнаружила, что вместе с гостем пропало её имущество.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 54-летнего ранее судимого горожанина. По версии правоохранителей, дождавшись, когда владелица квартиры уснет, он похитил телевизор и ноутбук. Впоследствии он планировал сбыть технику, но не успел, был установлен полицией.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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zanoza
2019-01-25 14:57:04
"Настоящий полковник" :) Девушка уже вроде взрослая, а поступки детские!
Евгений
2019-01-25 13:30:47
Свербит так, что под каждого встречного ложатся, а потом проблемы. Странно. Как так?
gaudealis
2019-01-25 12:49:11
Не имей 17 тысяч рублей, а имей фаллоимитатор.
Зачем 31-летней под 54-летнего зека подстилаться?
Сходи к Парфенчикову на худой конец, либо сантехника вызови, коли у тебя кое-где мокро :)
zanoza
2019-01-25 14:52:41
gaudealis, А У НЕГО ХУКДОЛЙ КОНЕЦ?
gaudealis
2019-01-25 15:21:21
zanoza, возможно, худилайненский
кир
2019-01-25 12:43:50
Неравнодушный, Мизантроп поддерживаю.
gaudealis
2019-01-25 13:00:28
кир, вот как можно одновременно "поддержать" людей с полярно противоположными взглядами?
Неравнодушный - за "святую веру православную", мизантроп - ярко выраженный антиклерикал.
Один другому щелчок по носу даёт, а вы в этой ситуации обоих "поддерживаете". Смешно, ей-богу :)
Мизантроп
2019-01-25 13:08:53
gaudealis, У него каша в голове. У тебя даже и ее нет ))))
Мизантроп
2019-01-25 14:16:57
gaudealis, Аллах улыбается тебе)))
gaudealis
2019-01-25 13:52:08
Мизантроп, а у вас запор мысли.
Намёк ясен? :)
Неравнодушный
2019-01-25 12:28:06
VK, бухло и Дом-2... всё у людей вертится именно вокруг этих духовных ценностей.
Мизантроп
2019-01-25 12:31:27
Неравнодушный, Еще башкой биться оземь в церквах.
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