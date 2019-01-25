Петрозаводчанка нашла на улице мужчину и лишилась телевизора

В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя горожанка с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что из ее квартиры похищены телевизор и ноутбук. Ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Заявительница пояснила, что в минувшие выходные познакомилась на улице с мужчиной и пригласила его домой. Они распивали спиртные напитки, а утром хозяйка обнаружила, что вместе с гостем пропало её имущество.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 54-летнего ранее судимого горожанина. По версии правоохранителей, дождавшись, когда владелица квартиры уснет, он похитил телевизор и ноутбук. Впоследствии он планировал сбыть технику, но не успел, был установлен полицией.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.